Anzeigenmarkt - Inserate

International lang erfahrener Bachelor mit 18-jähriger Berufserfahrung suchte neue Herausforderung Generalistischer Bachelor in Business und Projektmanagement sowie Versicherungsfachwirt mit langjähriger internationaler Projekterfahrung in diversen Bereichen wie Vertrieb, Operations, Underwriting, IT und Consulting sucht neue Herausforderung und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Möglicher Einsatzort: PLZ-Gebiet(e) 8